Por suspeita de manipulação, Ferj afasta três clubes da Série C do Estadual

Nesta segunda-feira, 19, o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, determinou o afastamento de três clubes da Série C do estadual - a quinta divisão do futebol carioca - por suspeita de manipulação. São eles: o Clube de Futebol São José Ltda., o IQSL Brasileirinho Clube Social e o Duque Caxiense Futebol Clube.

Além disso, segundo o documento, também foram suspeitos os "efeitos do registro de todos os atletas partícipes das partidas eivadas de anormalidades em razão dos possíveis comprometimentos à imprevisibilidade dos resultados envolvendo as citadas agremiações". Dessa forma, todos os jogadores registrados pelos clubes em questão ficam sem condição de jogo até o fim da temporada 2023 em competições organizadas pela Ferj. Cabe recurso.

De acordo com a federação, a decisão foi tomada "considerando as anormalidades caracterizadas no desenvolvimento e resultados das partidas" que envolvem os três times em questão. A Ferj também usou relatórios de monitoramento e movimentação das apostas vinculadas às partidas de tais equipes.



A entidade encaminhou um documento ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).

Vale destacar que falta apenas uma rodada para o fim da Taça Waldir Amaral 2023. Nesse sentido, a federação esclareceu que os resultados das próximas partidas dos três times mencionados não terão interferência na classificação dos clubes postulantes ao acesso à Série B2 - quarta divisão do Estadual.