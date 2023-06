Ex-comentarista Paulo Roberto 'Morsa' morre aos 78 anos

Rio - O comentarista Paulo Roberto Martins, conhecido como Morsa, morreu na noite da última segunda-feira (19), vítima de problemas cardíacos. O jornalista, com passagens por Band, Rádio Gazeta, Rádio Globo, TV Cultura, Rede Record e Rádio Transamérica, tinha 78 anos de idade.



Paulo Roberto começou a carreira como jornalista esportivo em rádios de Santos, no litoral de São Paulo, onde nasceu e passou os primeiros anos 40 anos de vida. O comentarista se mudou para a capital do estado quando acertou contrato com a Rádio Gazeta, em 1984.



Foi na Rádio Globo que Morsa fez o nome dentro do jornalismo. O comentarista chegou à emissora em 1989 e passou quase 20 anos por lá que o tornaram uma das grandes referências da cobertura esportiva na rádio. Na televisão, Paulo Roberto participou de programas na TV Cultura, na Record e na Band.



Paulo Roberto tinha o jornalista Milton Neves como um dos grandes amigos. Os dois trabalharam juntos na Record, quando Neves o apelidou de Morsa, e na Band. Em texto escrito para o "UOL", o apresentador elegeu Martins a sua "melhor dupla" e falou sobre a paixão que compartilhavam pelo Santos.



A carreira de Paulo Roberto Morsa no jornalismo foi reconhecida em 2015. Naquele ano, ele foi eleito melhor comentarista esportivo da televisão aberta no Prêmio Aceesp (Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo).