Conheça as escolhidas do Bela do Esporte de 2023! Concurso que é trampolim para a fama

Rio - Idealizado pela assessora de imprensa Vanessa Haddad, que está há 19 anos com seu escritório no Brasil, e também organizou o Miss Bela do Brasil e Miss Bela World, o Bela do Esporte elegeu as mais belas torcedoras dos mais famosos clubes do Brasil. Cada garota eleita recebeu uma faixa e um certificado com o nome do clube que representa.

Conheça as "Belas":



Nanda Marques ( Atriz e Musa de Escola de Samba) - Embaixadora do concurso e Bela do Flamengo



Cristina Mendonça (Top Model Internacional) - Bela do Botafogo



Dara Diniz ( Atriz do Teste de Fidelidade)- Bela do São Paulo



Camila Lewin (Médica e musa fitness)- Bela do Corinthians



Ketlen Silva (Modelo)- Bela do Palmeiras



Gabriela Ribeiro (Modelo)- Bela do Cruzeiro



Thalita Sousa (Atriz e Modelo)- Bela do Fluminense



Rubi Borges (Atriz da RedeTV!)- Bela do Vasco