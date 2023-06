Advogado nega racismo de torcedor do Valencia contra Vini Jr: 'Acusado de coçar as axilas'

Rio - O caso envolvendo torcedores do Valencia que se manifestaram de forma racista contra Vini Jr continua repercutindo na Espanha. Um advogado de um dos criminosos utilizou um argumento que beira o esdrúxulo para defender seu cliente da acusação de racismo.

"Acusam o meu cliente de delito de ódio por coçar as axilas. Estou indignado com o Valencia porque estragaram a vida de um garoto de 18 anos. Meu cliente tem uma doença degenerativa e vai ao estádio curtir. A situação é muito grave porque o proibiram de entrar para sempre", afirmou o advogado em entrevista à rádio "Valencia Capital Radio".

Vini Jr vem sofrendo há bastante tempo com manifestações racistas de torcedores rivais na Espanha. Na partida contra o Valencia, em maio, o atacante, de 22 anos, novamente foi vítima do crime, ao ser hostilizado com os gritos de "macaco" e gestos imitando o animal.



Após o brasileiro se manifestar de forma incisiva nas redes sociais e publicamente, a Justiça Espanhola tomou alguma medida punitiva. Os torcedores do Valencia receberam uma pena de 5 mil euros a três torcedores pelos insultos racistas contra Vinicius Junior. Eles também foram proibidos de frequentarem estádios por um ano.