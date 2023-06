Vítima de um aneurisma, morre ex-árbitro que apitou polêmica final perdida pelo Fluminense

Morreu, nesta terça-feira (20), o ex-árbitro José Aparecido de Oliveira, aos 71 anos. Conhecido como um dos principais árbitros do país no começo dos anos 1990, ele não resistiu a um aneurisma, segundo o portal "3º Tempo". Seu corpo será velado e sepultado no cemitério Memorial Jardim Santo André, em Santo André, São Paulo.

José Aparecido de Oliveira apitou grandes jogos na década de 1990 Foto: Reprodução/BandSports

José Aparecido ficou marcado entre os árbitros brasileiros por ter se envolvido em uma polêmica com o ex-jogador e ídolo do Corinthians, Neto. O ex-atleta cuspiu no rosto do ex-árbitro em uma partida contra o Palmeiras, em 1991, e foi expulso em seguida. Na época, Neto pegou suspensão de quatro meses. Anos depois, ele se desculpou.

Além disso, ele foi responsável por comandar a polêmica final da Copa do Brasil de 1992 entre Fluminense e Internacional. No Beira-Rio, o Colorado se sagrou campeão da competição, após penalidade polêmica assinalada por José Aparecido. O lance traz tristeza aos tricolores até os dias de hoje.

Em 1993, o juiz apitou a final do Campeonato Paulista, quando o Palmeiras foi campeão cima do Corinthians. Na época, o Verdão saiu de um jejum de 17 anos sem taças. A partida também é lembrada por outra polêmica. O ex-árbitro decidiu por não expulsar Edmundo, do Alviverde, que tinha acertado um carrinho violento em Paulo Sérgio, do Timão.

José Aparecido se aposentou da arbitragem aos 45 anos por causa de um câncer no estômago. Contudo, ele continuou trabalhando e atuou como advogado, gerente de banco e no ramo de viagens. Atualmente, ele era um dos auditores do Tribunal Plano de Justiça Desportiva (TJD) de São Paulo.