Astro da NBA curte férias no Rio, visita Ninho do Urubu e ganha camisa do Flamengo

Rio - Após disputar as finais da NBA pelo Miami Heat e terminar com o vice-campeonato diante do Denver Nuggets, o ala Jimmy Butler resolveu curtir férias no Rio de Janeiro. O jogador, de 33 anos, visitou o Ninho do Urubu, nesta terça-feira (20), após receber convite do atacante Gabigol, e ganhou uma camisa personalizada do Flamengo.

Jimmy Butler nunca escondeu o carinho pela cultura brasileira e a idolatria por Neymar. O astro do Miami Heat convidou o craque brasileiro para assistir os dois jogos das finais da NBA na Flórida. O camisa 10 do Paris Saint-Germain marcou presença, arriscou arremessos durante o aquecimento e chegou a tirar foto com o troféu Larry O'Brien.

Nascido em Houston, no Texas, Jimmy Butler torceu pelo Brasil nas Copas de 2018 e 2022. O ala esteve no Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos de 2016, quando os Estados Unidos conquistaram a medalha de ouro no basquete. Em entrevistas, o jogador já afirmou que sempre quis ser jogador de futebol, mas seguiu carreira em outro esporte.



Na temporada 2022/23, Jimmy Butler anotou médias de 22.9 pontos, 5.9 rebotes e 5.3 assistências durante a fase classificatória. Nos playoffs, as médias subiram para 26.9 pontos, 6.5 rebotes e 5.9 assistências. O Miami Heat foi campeão da Conferência Leste, mas terminou vice-campeão da NBA. Nas finais, Butler fez 21.6 pontos, 4.6 rebotes e 6.4 assistências por jogo.