Com dores no joelho, Casemiro desfalcará o Brasil contra Senegal

Portugal - O Brasil ganhou um desfalque de última hora para o amistoso contra Senegal, nesta terça-feira (20), às 16h, em Lisboa. Com dores no joelho, o volante Casemiro está fora da partida e dará lugar a Bruno Guimarães.



Além de Casemiro, o técnico Ramon Menezes também não deve contar com Rodygo e Alisson. O atacante do Real Madrid sente dores no joelho direito e não participou do último treino, enquanto o goleiro tem um trauma no dedo mindinho da mão esquerda, que já o tirou do amistoso contra Guiné, no último sábado (17).



Com isso, Ramon deve mandar o Brasil a campo contra Senegal com Ederson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Bruno Guimarães, Joelinton e Lucas Paquetá; Malcom, Vini Jr e Richarlison.