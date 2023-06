STJD alivia Gabigol, Felipe Melo e Diniz por polêmicas no Fla-Flu da Copa do Brasil

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu o atacante Gabigol, do Flamengo, o zagueiro Felipe Melo e o técnico Fernando Diniz, do Fluminense, das ocorrências do jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O trio foi denunciado por condutas indisciplinares, na partida que ocorreu no dia 16 de maio, no Maracanã.

O zagueiro Felipe Melo teve a punição de um jogo mantida, mas ele cumpriu na partida de volta das oitavas de final. O jogador do Fluminense foi expulso no início do segundo tempo por uma falta em Gabigol, do Flamengo, e denunciado pelo STJD no artigo 254 do CBJD por "praticar jogada violenta", que prevê suspensão de quatro a 12 partidas.

Já Gabigol e Fernando Diniz foram absolvidos das denúncias. O atacante do Flamengo simulou uma agressão do zagueiro Manoel, do Fluminense, mas não foi punido pelo árbitro Anderson Daronco. Mesmo assim, foi denunciado pelo STJD no artigo 258 do CBJD, por "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva", que prevê suspensão de uma a seis partidas.



Por fim, o técnico Fernando Diniz, do Fluminense, foi denunciado pelo STJD no artigo 258, parágrafo 2º, por "desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar", e que prevê suspensão de uma a seis partidas. Em entrevista após o jogo, o treinador afirmou que esperava uma arbitragem "imparcial". O Flamengo cometeu 22 faltas e não recebeu cartões.

O primeiro jogo das oitavas de final entre Fluminense e Flamengo terminou empatado sem gols. Na partida de volta, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 e assegurou a classificação às quartas da Copa do Brasil. Na próxima fase, o Fla reencontrará o Athletico-PR. O primeiro duelo será no dia 5, no Maracanã, e o segundo acontecerá no dia 12, na Arena da Baixada.