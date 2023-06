Caio Henrique sonha com convocação, lamenta ausência e não descarta jogar pela Espanha

Rio - Em alta no Monaco, Caio Henrique tem planos ambiciosos para o futuro. O jogador, 25 anos, sonha em defender a seleção brasileira e vive a expectativa a cada convocação. A falta de oportunidades nas últimas convocações causaram frustração, mas o lateral-esquerdo mantém a esperança. Em entrevista ao "ge", ele admitiu a decepção com a ausência nas últimas listas.

"Sempre temos expectativa quando vai sair uma convocação. A gente fica ansioso quando sabe que faz um bom trabalho e vive um grande momento. Sabemos que são escolhas do treinador e temos que respeitar. Não me deixo abalar. É um pouco de decepção, pois você sempre espera e fica na ansiedade", disse o lateral do Monaco.

"Sabemos que futebol é oportunidade. Todo jogador pensa em jogar as Eliminatórias e a Copa do Mundo. Se não tiver a oportunidade de fazer isso pela seleção brasileira e a Espanha me abrir as portas, é uma vontade minha. Tenho um carinho muito grande pelo país. Cheguei muito novo e pude amadurecer como profissional e homem", completou.

Na temporada 2022/23, Caio Henrique disputou 45 jogos e colaborou com um gol e dez assistências, sendo nove no Campeonato Francês. O lateral foi o quinto maior garçom da competição, atrás de Messi (16), Neymar (11), Cabella e Bourigeaud (10). O Monaco terminou em sexto lugar, com 65 pontos, apenas três atrás da zona da Liga dos Campeões.