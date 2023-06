Ex-atacante do Flamengo, Marinho é anunciado pelo Fortaleza

O Fortaleza anunciou nesta terça-feira (20) a contratação do atacante Marinho, ex-jogador do Flamengo. Na operação, o clube cearense desembolsou 400 mil dólares (cerca de R$ 1,9 milhão) junto ao Rubro-Negro. O veterano, de 33 anos, tinha contrato com o clube carioca até o fim do ano.

"O Marinho é uma importante aquisição do Fortaleza. Com a saída do Moisés, a gente precisava repor com jogador de ataque com características de finalização, drible no melhor nível possível. O atleta estava no Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e é um jogador da primeira prateleira do futebol brasileiro", afirmou Marcelo Paz, presidente do Fortaleza.

Marinho assinou contrato com o Fortaleza válido até fim de 2025. Após uma temporada e meia no Flamengo, o atacante não conseguiu engrenar e teve um final de passagem cercada de polêmicas. No total, o veterano atuou em 59 jogos, fez seis gols e deu nove assistências.

"Foi uma negociação difícil porque muitos clubes estavam interessados, do eixo Sul-Sudeste, mas ele optou por vir para o Fortaleza pelo projeto, possibilidade de ser um protagonista, estabilidade do clube e pelo desafio de vencer com a gente também", concluiu.

O Fortaleza será o 15º clube da carreira de Marinho. Revelado pelo Fluminense, o atacante defendeu Internacional, Caxias, Paraná, Ituano, Goiás, Náutico, Cruzeiro, Vitória, Changchun Yatai, da China, Grêmio, Santos e Flamengo.