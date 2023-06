Pia vê boas chances da Seleção na Copa do Mundo: 'Estamos em um bom lugar'

A técnica da seleção brasileira Pia Sundhage esteve na Granja Comary, nesta terça-feira (20), e demonstrou confiança em sua equipe rumo a Copa do Mundo Feminina, que terá início daqui a um mês. Apesar da sueca fazer a convocação das jogadoras apenas no dia 27, a preparação para o torneio na Austrália e Nova Zelândia já começou.

"Demos grandes passos nesses quatro anos, trouxemos novas jogadoras, e acho que estamos em um bom lugar. Nós temos chance, estamos chegando cada vez mais perto. Acho que as performances contra Inglaterra e Alemanha nos deu mais confiança", disse a técnica, em relação ao empate com a Inglaterra na Finalíssima, e a vitória sobre a Alemanha, ambas partidas em abril.

A preparação na Granja Comary começou antes da convocação com 12 jogadoras que atuam na Europa, além da volante Angelina, que retorna de lesão após liberação de seu clube nos Estados Unidos, o OL Reign. O último amistoso preparatório para o Mundial será no dia 2 de julho, diante do Chile, em Brasília. Após, a equipe seguirá para o período de treinos em Gold Coast, na Austrália.

Os dois jogos de estreia da Copa Feminina, que será no dia 20 de julho, será entre Nova Zelândia e Noruega, e Austrália e Irlanda. No Grupo F, o Brasil vai fazer seu primeiro jogo contra o Panamá, no dia 24. Os próximos jogos da chave serão diante da França, no dia 29, e Jamaica, em 2 de agosto.