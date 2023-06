Com artrose, Suárez comunica Grêmio desejo de aposentar antes do fim do contrato

Rio - Principal nome do elenco do Grêmio, o atacante Luis Suárez, de 36 anos, pode estar vivendo seus últimos momentos no futebol. De acordo com informações do jornal "Gazeta Zero Hota", o uruguaio comunicou ao clube gaúcho que pode parar de jogar antes do previsto em seu contrato com o Tricolor dos Pampas.

O veterano tem artrose no joelho direito, e por conta disso não sabe se continuará conseguir atuando até o fim de 2024, quando se encerra o vínculo com o Grêmio. Suárez entrou em campo em 26 jogos, fez 14 gols e deu oito assistências na atual temporada pelo clube gaúcho.

O atacante, de 36 anos, chegou ao futebol brasileiro no começo do ano, após deixar o Nacional, do Uruguai. Suárez fez grande carreira no futebol europeu se destacando por Ajax, Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid. O veterano disputou quatro Copas do Mundo pela seleção uruguaia: 2010, 2014, 2018 e 2022.