Ventilado no Vasco, atacante fica perto de retorno para clube da Série A

Rio - O atacante Pedrinho, de 23 anos, está perto de retornar ao América-MG. De acordo com informações do portal "GE", o jogador, que pertence ao Lokomotiv, da Rússia, já está em Belo Horizonte, para acertar os últimos detalhes e ser emprestado ao Coelho.

O jovem iniciou a temporada no São Paulo, mas teve seu contrato rescindido com o clube paulista, após ser acusado pela namorada, Amanda Nunes, de agressão e ameaça. Pedrinho também teve seu nome ventilado a um possível interesse do Vasco, de acordo com informações do jornalista Sidney Oliveira, da "Jovem Pan".

Pedrinho foi formado nas categorias de base do Athletico-PR e se destacou defendendo o América-MG no Brasileiro do ano passado. Ele pertencia ao Bragantino e o clube paulista o vendeu para o Lokomotiv, da Rússia, ainda em 2022.

Após atuar em apenas nove jogos pela temporada europeia, Pedrinho foi emprestado ao São Paulo nesta temporada. Em 2023, ele atuou em 10 jogos e fez três gols pelo clube paulista, antes de ter seu contrato rescindido.