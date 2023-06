Justiça sentencia Fluminense a pagar multa por danos morais a Pedro, do Flamengo

O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro condenou o Fluminense a pagar R$ 27 mil a Pedro, atacante revelado pelo clube e que atualmente defende o Flamengo. Segundo o portal "ge", a defesa do jogador alegou o direito à indenização pelo Tricolor não ter contratado seguro de vida e acidentes pessoais quando Pedro lesionou o seu joelho. O clube das Laranjeiras vai recorrer à decisão.

Por mais que tenha que pagar essa multa, o Fluminense conseguiu mediante um recurso a exclusão de uma outra multa de R$ 50 mil. Esse valor também era um pedido da defesa de Pedro, referente à participação do atacante no Torneio de Toulon.

A defesa do atacante pedia um reajuste salarial automático de 25% pela sua convocação para a seleção brasileira visando o Torneio de Toulon. Na defesa, o Tricolor alegou que, por não se tratar de uma competição oficial, o pedido não tinha cabimento.