Brasil bate a Bulgária e sobre para a terceira colocação na Liga da Nações de Vôlei

A seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Bulgária na abertura da segunda semana da Liga da Nações, nesta terça-feira (20), por 3 sets a 0 com parciais de 25/22, 25/18 e 25/15, em Orleans, na França, que também será sede dos próximos três jogos.

Com o resultado, o Brasil chegou a terceira colocação com quatro vitórias e apenas uma derrota. Os búlgaros aparecem em 11º na tabela com um resultado positivo em cinco duelos. O próximo compromisso do time comandado por Renan Dal Zotto será na quinta-feira, às 8h (de Brasília), contra o Japão, líder do torneio com 100% de aproveitamento.

A grande novidade na estreia da etapa da França foi o retorno do central Lucão, ausência na primeira semana, que foi disputada em Ottawa, no Canadá. O nome da vitória brasileira, no entanto, foi o oposto Alan, com 14 pontos anotados.

Próximos jogos

22 de junho - Japão x Brasil - 8h

24 de junho - Brasil x Eslovênia - 12h

25 de junho - Brasil x França - 17h

Semana 3 - Pasay, Filipinas

4 de julho - Brasil x Itália - 0h

6 de julho - Brasil x Países Baixos - 0h

7 de julho - Polônia x Brasil - 0h

8 de julho - Brasil x República Popular da China - 0h



Fase final - Gdansk, Polônia

19 a 23 de julho