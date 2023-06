Neymar faz contato para tentar volta ao Barcelona, afirma jornal

Embora Xavi Hernández tenha dito que a volta de Neymar ao Barcelona não estava nos planos, o craque brasileiro não desiste e insiste na possibilidade, segundo informa o jornal espanhol ‘Sport’.



A situação é diferente do acontecido em 2019, quando o camisa 10 tentou retornar ao clube catalão pouco mais de um ano atuando pelo PSG. Dessa vez, Neymar tem um ponto a favor: a vontade do time francês em querer negociá-lo na próxima janela de transferências.

Neymar tem procurado se reaproximar do Barça através de Pini Zahavi. O empresário israelense foi figura fundamental na saída do brasileiro do Camp Nou e é grande amigo do presidente Joan Laporta.



Apesar disso, o jornal ainda garante que a volta do meia-atacante ao Barcelona ainda é muito complexa. Um possível negócio apenas poderia ser cogitado se algumas condições financeiras fossem atendidas.



Uma delas, a principal, seria que Neymar tentasse sua liberação junto ao PSG por empréstimo. Devido à delicada situação financeira, o time catalão não teria condições de pagar pela transferência do jogador de 31 anos.