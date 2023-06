Arias, do Fluminense, atua por 90 minutos em vitória da Colômbia sobre Alemanha

Rio - O Fluminense não deve contar com Jhon Arias contra o Atlético-MG. O meia-atacante colombiano atuou por 96 minutos na vitória da Colômbia sobre a Alemanha por 2 a 0, nesta terça-feira (20), na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen. Além do desgaste pela viagem da cidade alemã até Volta Redonda, o jogador não deve estar em condição física após jogar uma partida completa pela seleção.

A Colômbia venceu a Alemanha com gols de Luís Díaz, do Liverpool-ING, e Juan Cuadrado, da Juventus-ITA. Arias não participou diretamente dos gols, mas teve uma chance de marcar e perdeu. Além disso, o meia-atacante tricolor criou uma chance de gol para os companheiros e acertou 25 de 28 passes feitos (89%). Na marcação, ganhou 9 de 13 duelos e cometeu seis faltas.

Arias retorna para o Brasil ainda nesta noite de terça-feira, assim como André, que atuou por 16 minutos na derrota diante de Senegal por 4 a 2, em Lisboa, Portugal. O volante, no entanto, chegará ao Rio de Janeiro antes do colombiano e aguardado para atuar na partida contra o Atlético-MG. Caso não seja titular, deve ficar à disposição pelo menos no banco de reservas.

Com as dúvidas em relação a Arias e André, o Fluminense enfrenta o Atlético-MG, nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os zagueiros Manoel, suspenso pela Conmebol por cair no doping, e Felipe Melo, com desconforto no joelho, estão fora da partida.