Cristiano Ronaldo marca em jogo 200 e garante vitória de Portugal

Cristiano Ronaldo brilhou no 200º jogo com Portugal. O craque português decidiu no último minuto contra a Islândia e garantiu a vitória dos portugueses por 1 a 0, nesta terça-feira (20), em Reykjavík. Com a vitória, os lusitanos seguem com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Eurocopa de 2024.

O jogo foi equilibrado. Portugal teve o controle da bola, mas não criou tantas chances quanto a Islândia, que tentou explorar o erro. A partida se encaminhava para o empate, quando Cristiano Ronaldo recebeu passe de Gonçalo Inácio e marcou. O gol foi anulado, mas a decisão foi alterada após revisão do VAR.

A partida foi especial para Cristiano Ronaldo. Além de marcar o gol da vitória, o craque completou 200 jogos com a camisa da seleção portuguesa. Maior artilheiro por uma seleção, com 123, o camisa 7 também é o único jogador da história do futebol a alcançar 200 jogos por uma seleção.

Com a vitória, Portugal chegou aos 12 pontos e se isolou na liderança do Grupo J das Eliminatórias da Eurocopa de 2024. Já a Islândia ocupa o quinto lugar, com três. Na próxima rodada, os portugueses enfrentam a Eslováquia, dia 8 de setembro, às 15h45 (de Brasília), fora de casa.