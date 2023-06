Danilo analisa impacto da derrota do Brasil e defende Ramon: 'Tem o respaldo e o respeito de todos'

Danilo comentou o impacto da derrota de virada do Brasil, que vive um momento de transição, para Senegal por 4 a 2 no Estádio José Alvalade, nesta terça-feira, 20. Nesse sentido, o lateral-direito mostrou pés no chão para analisar a derrota e não deu desculpas.

"Temos que ser cautelosos em fazer essa avaliação, porque temos jogadores novos, mudança no sistema, um momento de amistosos um pouco particular, eu diria, em que muitos jogadores estavam de férias e retornaram. Temos que ser cautelosos nessa avaliação, mas não tem ninguém aqui para dar desculpa. A seleção brasileira não se pode permitir fazer uma figura dessa, mesmo se eles são uma seleção que têm jogadores jogando em ligas fortes, jogadores de qualidade. Temos que aprender isso rápido, aqui a exigência é alta", disse Danilo, à TV Globo.

O camisa 2 da Seleção também defendeu o técnico interino Ramon Menezes. Desde a saída de Tite, o treinador do Brasil sub-20 também comanda a equipe profissional.



"Ramon vem crescendo, tem o respaldo e o respeito de todos nós aqui dentro da seleção, tanto jogadores quanto staff. Mas como eu falei outro dia na entrevista: neste momento, caso seja ele que continue, é importante que nós, jogadores, assumamos a responsabilidade de se entregar ainda mais. A Seleção já nos deu tanto prestígio e reconhecimento, é nosso momento de pegar isso e ajudá-lo", afirmou o lateral-direito.

O jogador também foi questionado sobre o futuro próximo da seleção brasileira. Ao que tudo indica, a CBF escolheu esperar pelo técnico Carlo Ancelotti , que só poderá assumir a Canarinho no meio de 2024, quando chega ao fim o contrato do italiano com o Real Madrid.

"Aquilo que a gente passou para o presidente e que é o nosso papel, é o que nos cabe, que ele defina um norte, defina um plano, e nós vamos ajudar e tentar de todas as maneiras que esse plano dê certo. Isso não quer dizer que eu vá estar aqui na próxima convocatória, que A ou B vai estar, mas sempre que nós tivermos, o nosso papel e o nosso dever é fazer com que aquilo que o presidente defina como norte funcione da melhor maneira possível", explicou Danilo.