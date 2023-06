Rival do Fluminense na Libertadores, The Strongest muda de técnico novamente

Rio - Rival do Fluminense no grupo D da Taça Libertadores, o The Strongest, da Bolívia, anunciou seu terceiro treinador na temporada: o português Ricardo Formosinho. O novo comandante assumiu o cargo após a demissão do argentino Claudio "Pampa" Baggio.

Baggio chegou ao The Strongest após a saída do antigo treinador do clube, Ismael Rescalvo, para o Mazatlán, do México. Entretanto, devido à situação complicada que os Tigres se encontram na Taça Libertadores, correndo sérios riscos de nem se classificar para a Copa Sul-Americana, o argentino foi sacado do cargo. Com isso, Formosinho chega para tentar uma improvável classificação para as oitavas de finais da competição continental, além de manter a equipe na liderança do Campeonato Boliviano.



O Fluminense não enfrentará mais o The Strongest na fase de grupos da Libertadores. O Tricolor conseguiu uma vitória e uma derrota contra a equipe boliviana, sendo o triunfo na segunda rodada, por 1x0, no Maracanã, e o tropeço na quarta rodada da competição, também por 1x0, em La Paz.

Para se classificar às oitavas de final da Libertadores, o Fluminense precisa pelo menos empatar com o Sporting Cristal, do Peru, na última rodada da fase de grupos, no dia 27 de junho. Em caso de derrota, o Tricolor deve torcer contra a vitória do River Plate ou uma vitória do The Strongest por mais de quatro gols para se garantir na próxima etapa da competição.