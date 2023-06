Brasil não sofria quatro gols numa mesma partida desde o 7 a 1, na Copa do Mundo de 2014

Com a derrota por 4 a 2 para Senegal, nesta terça-feira, o Brasil voltou a sofrer quatro gols numa mesma partida. A última vez havia sido na Copa do Mundo de 2014, quando a Alemanha venceu a Seleção por 7 a 1 em pleno Mineirão.

O número chama atenção especialmente porque, após desde então, o Brasil soma números defensivos expressivos. De acordo com dados do site "SofaScore", no período, a Canarinho levou apenas 53 gols em 110 partidas disputadas.

No revés para a Alemanha, o Brasil sofreu cinco tentos somente no primeiro tempo. Na etapa complementar, os alemães fizeram mais dois, e o Brasil descontou na reta final, com Oscar.

Já nesta terça-feira, o primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1. Na etapa complementar, Senegal fez 3 a 1 em dez minutos. Quase na sequência, a Canarinho descontou para 3 a 2. Entretanto, no último lance do jogo, Mané, de pênalti, fez o quarto e deu números finais ao amistoso.