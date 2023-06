NBA Draft 2023: saiba como funciona e conheça as principais promessas

Rio - A NBA conhecerá nesta quinta-feira (22) as novas estrelas. O Draft, evento de recrutamento de jovens universitários, será realizado às 21h (de Brasília), em Nova Iorque. O principal nome entre os calouros é o pivô francês Victor Wembanyama, de 19 anos, que é apontado como o maior talento desde LeBron James, em 2003. O ala-pivô Márcio, bicampeão do NBB com o Franca, será o único representante brasileiro.

Como funciona o recrutamento?

Um dos principais momentos da temporada da NBA, a noite do recrutamento marca o início do trabalho das franquias na montagem do elenco. O evento é composto por duas rodadas com 30 escolhas e cerca de 60 atletas universitários ou estrangeiros são selecionados para entrar na liga norte-americana de basquete. Após a escolha, a franquia tem direito para assinar um contrato com o atleta.



Há critérios de elegibilidade. Para atletas dos Estados Unidos, é necessário ter ou completar 19 anos no ano do recrutamento, além de ser formado no ensino médio e estar cursando no primeiro ano de faculdade. Já para estrangeiros, o critério de idade é o mesmo, mas é preciso estar morando há, no mínimo, três anos fora dos Estados Unidos. Após os 22 anos, atletas internacionais são elegíveis automaticamente.

O recrutamento é um sistema americano em todos os esportes, como basquete, futebol, beisebol e futebol americano. O objetivo é manter o máximo possível de equilíbrio entre as equipes. Portanto, as franquias de pior campanha na temporada regular do ano anterior tem vantagem na escolha dos principais prospectos. É possível as franquias negociarem trocas de escolhas envolvendo jogadores, futuras escolhas e dinheiro.

Maior talento desde LeBron James

O pivô Victor Wembanyama, de 19 anos, é o grande nome da classe. O jovem francês, de 2,19m, é visto como o maior talento desde LeBron James, em 2003. Dono de um talento único, que une a versatilidade no ataque para fazer cestas e um excelente jogo defensivo, o atleta teve médias de 21.8 pontos, 10.6 rebotes e 3 tocos em 34 jogos na temporada 2022/23. Ele atuou pelo Boulogne-Levallois, da França.

Wembanyama deve ser a primeira escolha, que pertence ao San Antonio Spurs. Na temporada 2022/23, o pivô levou o Boulogne-Levallois para as finais da Liga Francesa de Basquete (LNB Pro A), mas terminaram com o vice-campeonato diante do Mônaco, que venceu a série por 3 a 0. Nos playoffs do torneio, Wemby acumulou as médias de 17,3 pontos, 9,2 rebotes e 2,7 tocos por jogo.

O jovem prospecto também chamou a atenção no amistoso entre Boulogne-Levallois e G-League Ignite. O duelo ficou marcado pelo encontro com o ala Scoot Henderson, potencial segunda escolha. Foram dois jogos com uma vitória para cada, mas Wemby brilhou anotando 37 pontos no primeiro jogo e 36 pontos no segundo. LeBron James, do Los Angeles Lakers, afirmou que o pivô é um "talento geracional".

O representante brasileiro

Márcio Henrique da Costa Santos, conhecido como Márcio, será o único representante do Brasil na classe de 2023. Nascido em Três Corações, em Minas Gerais, o ala-pivô de 20 anos defende o Franca, de São Paulo, desde a temporada 2018/19. O jogador, de 2,04m, teve médias de 8 pontos e 4,1 rebotes no NBB em 2022/23. Ele foi fundamental para a conquista do bicampeonato da equipe paulista.

Além de campeão do NBB nas últimas duas temporadas, o Franca conquistou o título da Liga dos Campeões da América de 2023, de forma invicta, após derrotar o Flamengo na decisão. Márcio terminou o torneio com médias de 8,5 pontos e 5,7 rebotes em 16,3 minutos por jogo. O ala-pivô é agenciado por uma empresa que tem parceria com a Klutch Sports, que trabalha com nomes como LeBron James e Anthony Davis.

Para participar do recrutamento, Márcio passou por um período de treinos numa academia especializada no desenvolvimento de atletas. A academia trabalha com nomes como Kawhi Leonard e Jaylen Brown. No ano passado, o Brasil foi representado por Gui Santos, selecionado pelo Golden State Warriors, na 55ª escolha. Ele foi emprestado para o Santa Cruz Warriors, da liga de desenvolvimento da própria NBA.

Ordem das escolhas

1 - San Antonio Spurs

2 - Charlotte Hornets

3 - Portland Trail Blazers

4 - Houston Rockets

5 - Detroit Pistons

6 - Orlando Magic

7 - Indiana Pacers

8 - Washington Wizards

9 - Utah Jazz

10 - Dallas Mavericks

11 - Orlando Magic (via Chicago Bulls)

12 - Oklahoma City Thunder

13 - Toronto Raptors

14 - New Orleans Pelicans

15 - Atlanta Hawks

16 - Utah Jazz (via Minnesota Timberwolves)

17 - Los Angeles Lakers

18 - Miami Heat

19 - Golden State Warriors

20 - Houston Rockets (via Los Angeles Clippers)

21 - Brooklyn Nets (via Phoenix Suns)

22 - Brooklyn Nets

23 - Portland Trail Blazers (via New York Knicks)

24 - Sacramento Kings

25 - Memphis Grizzlies

26 - Indiana Pacers (via Cleveland Cavaliers)

27 - Charlotte Hornets (via Denver Nuggets)

28 - Utah Jazz (via Philadelphia 76ers)

29 - Indiana Pacers (via Boston Celtics)

30 - Los Angeles Clippers (via Milwaukee Bucks)

31 - Detroit Pistons

32 - Indiana Pacers (via Houston Rockets)

33 - San Antonio Spurs

34 - Charlotte Hornets (via Philadelphia 76ers)

35 - Boston Celtics (via Portland Trail Blazers)

36 - Orlando Magic

37 - Oklahoma City Thunder (via Washington Wizards)

38 - Sacramento Kings (via Indiana Pacers)

39 - Charlotte Hornets (via Utah Jazz)

40 - Denver Nuggets (via Dallas Mavericks)

41 - Charlotte Hornets (via Oklahoma City Thunder)

42 - Washington Wizards (via Chicago Bulls)

43 - Portland Trail Blazers (via Atlanta Hawks)

44 - San Antonio Spurs (via Toronto Raptors)

45 - Memphis Grizzlies (via Minnesota Timberwolves)

46 - Atlanta Hawks (via New Orleans Pelicans)

47 - Los Angeles Lakers

48 - Los Angeles Clippers

49 - Cleveland Cavaliers (via Golden State Warriors)

50 - Oklahoma City Thunder (via Miami Heat)

51 - Brooklyn Nets

52 - Phoenix Suns

53 - Minnesota Timberwolves (via New York Knicks)

54 - Sacramento Kings

55 - Indiana Pacers (via Cleveland Cavaliers)

56 - Memphis Grizzlies (duas escolhas, via Chicago Bulls e Philadelphia 76ers)

57 - Washington Wizards (via Boston via Charlotte)

58 - Milwaukee Bucks