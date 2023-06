Ramon lamenta derrota da Seleção para Senegal: 'Fica uma grande lição'

O técnico Ramon Menezes analisou a derrota de virada do Brasil para Senegal por 4 a 2 no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no amistoso desta terça-feira (20). Ele lamentou o resultado e chamou a atenção para a diferença de efetividade nas chances criadas pelas duas seleções dentro de campo.

"A gente circulou muito a bola, mas com pouca definição no último terço do campo. Na chance que eles tiveram, o Mané, numa felicidade muito grande, conseguiu fazer o terceiro gol. Eles conseguiram ser mais efetivos. Nas oportunidades que tiveram, eles conseguiram fazer o gol", comentou Ramon.

O Brasil saiu na frente, mas cedeu o empate ainda no primeiro tempo. Já na etapa complementar, Senegal virou e abriu 3 a 1 de vantagem em dez minutos. Quase na sequência, a Canarinho descontou e voltou para o jogo. Entretanto, a Seleção não obrigou mais o goleiro Mory Diaw a trabalhar e ainda levou o quarto gol no último lance da partida, em cobrança de pênalti convertida pelo astro Sadio Mané.

"Não era o que esperávamos. Trabalhamos muito durante a semana, vocês viram como foi a condução do trabalho. Um jogo muito difícil, contra uma equipe que foi muito bem na Copa do Mundo. Nós sabíamos de todas as dificuldades que íamos enfrentar. Fica uma grande lição aqui", disse o treinador.