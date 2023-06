Mané veste a camisa do Brasil, exalta a Seleção e elogia Vini Jr: 'Respeito ele'

Principal jogador de Senegal, o astro Sadio Mané escancarou respeito após a vitória por 4 a 2 contra o Brasil, nesta terça-feira (20), no Estádio José Alvalade, em Lisboa. Em passagem pela zona mista, o atacante apareceu com a camisa da seleção brasileira, com o nome do ex-goleiro Taffarel, e exaltou Vini Jr.

"É um grande amigo, trabalhou comigo no Liverpool. Eu sou fã do Brasil, amo os brasileiros, amo o Taffarel. Quando o vi, pedi para trocar a camisa", disse.

Mané foi o nome do jogo marcando dois gols, e um deles o mais bonito do amistoso, aos 10 minutos do segundo tempo, cortando para a direita e finalizando no ângulo esquerdo do goleiro Ederson - o outro saiu no último lance de partida, aos 51, em cobrança de pênalti.

"Brasil é um time muito bom. Talvez hoje eles pudessem fazer melhor, nós sabemos a qualidade que eles têm, talvez tenha sido só hoje. Eu ainda tenho muito respeito pelo Brasil e pelos jogadores. Nós respeitamos esse tipo de jogo e claro que o Brasil é um dos melhores times do mundo, mas hoje a noite nós jogamos bem, criamos chances e fizemos quatro gols. Talvez a gente tenha merecido vencer", destacou.

Sobre o craque Vini Jr, que vestiu novamente a camisa 10, o atacante do Bayern não poupou elogios e o apontou como um dos melhores jogadores do mundo.

"Em poucos anos a gente viu como o Vinicius se desenvolveu. Eu respeito ele. Para mim ele é um dos três melhores do mundo, ele tem que manter esse nível alto para vencer a bola de ouro."