Em primeira entrevista, Daniel Alves volta a negar crime e diz 'perdoar' mulher que o acusa de estupro

Rio - Preso desde janeiro acusado de estupro, o lateral-direito Daniel Alves, de 40 anos, concedeu sua primeira entrevista desde que foi detido. Em conversa com o jornal espanhol "La Vanguardia", o brasileiro manteve o discurso de inocência e afirmou que perdoa a jovem que o acusa de crime sexual.

"Eu a perdoo. Ainda não sei porque ela (a suposta vítima) fez tudo isso, mas a perdoo. E queria pedir desculpa à única pessoa a quem tenho que pedir desculpa, que é a minha mulher, Joana Sanz. A mulher com quem me casei há oito anos, ainda sou casado e espero viver com ela por toda a minha vida", afirmou.

Ao relatar o que teria acontecido na madrugada do dia 31 de dezembro, na boate Sutton, em Barcelona, Daniel Alves afirmou que não viu a jovem chorar e que se tivesse sido acusado de algum crime naquela noite, não teria ido para casa.

"Quando a mulher com quem tenho um problema sai do banheiro atrás de mim, fico um pouco na minha mesa. Ao sair, soube pelas imagens que passei perto de onde a mulher estava chorando. Eu não a vi. Se a tivesse visto chorar, eu teria parado para perguntar o que estava acontecendo. Naquele momento, se algum responsável pela discoteca me pedisse para esperar porque a jovem alegava que eu a teria agredido sexualmente, não iria para casa. Na mesma noite apareceria em uma delegacia para esclarecer", disse.

Por fim, Daniel explicou o motivo de ter aceitado dar a entrevista. Ele voltou a contestar a história contava pela jovem, que o acusa, e afirmou que o que aconteceu verdadeiramente no banheiro da boate só é conhecido pelos dois.

"Resolvi dar esta entrevista, a minha primeira desde que estou aqui, para que as pessoas saibam o que penso. Que conheçam a história pelo que vivi naquela manhã naquele banheiro. Até agora, uma história muito assustadora de medo e terror foi contada, que não tem nada a ver com o que aconteceu, nem com o que eu fiz. Tudo o que aconteceu e não aconteceu lá dentro só ela e eu sabemos", concluiu.

Entenda o caso



Preso acusado de estupro, Daniel Alves deverá julgado entre outubro e novembro deste ano. O brasileiro já entrou com três recursos para responder em liberdade à suspeita de estupro. A Justiça espanhola negou todas as solicitações entendendo que ele poderia deixar o país e voltar ao Brasil, como aconteceu com Robinho na Itália, pelo mesmo motivo.



Durante o período preso, Daniel já ofereceu diversas versões sobre o que teria acontecido naquela noite. Já comentou que não conhecia a mulher, depois disse que não havia tido ato sexual e, agora, por fim, alega que tudo foi consensual. As divergências em seu depoimento, segundo ele, foram para proteger seu casamento. Mas foram essas diferentes versões que fizeram com que sua prisão preventiva fosse efetuada.



Até o momento, em investigação realizada pela Justiça Espanhola foram expostas alguns fatos que são condizentes que o depoimento da jovem. Vídeos divulgados pela boate mostram a suposta vítima desolada após ter ido ao banheiro com Daniel Alves. A mulher chorou bastante e se dirigiu aos seguranças do local.



Além disso, a jovem se submeteu a exames logo após o ocorrido e eles comprovaram a presença de sêmen de Daniel Alves no corpo da mulher. Além disso, o lauto também diagnosticou que a jovem sofreu violência sexual após a ida à boate.