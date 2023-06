Acusada de ameaçar jogadores do Chelsea, modelo é condenada a prisão

Rio - A modelo Orla Melissa, que já tinha se declarado culpada de assediar e ameaçar os jogadores Mason Mount e Ben Chilwell, ambos do Chelsea, e Billy Gilmour, que também atuou nos Blues, foi condenada por um tribunal em Londres.



Ao todo, ela condenada a 12 semanas de prisão, mas teve sua pena suspensa por 18 meses e revertida a 30 dias de reabilitação e 200 horas de trabalhos não remunerados.

Além disso, ela não poderá se aproximar dos jogadores em questão e também terá que pagar multas: R$ 3 mil para Mount e R$1,8 mil para Chilwell e Gilmour. O problema começou quando ela convidada para uma festa na casa de Chilwell, após conversar com ele no Instagram.



Na oportunidade, ela dormiu com Mount e os dois conversaram por cerca de seis meses, até que ele interrompeu as conversas. Melissa então começou a bombardear a estrela com uma série mensagens. Ao todo, ela usou 21 números diferentes para entrar em contato com o jogador, que sempre a bloqueava.



Ela também mandou mensagens ameaçadoras e, não contente, passou a enviar textos para Gilmour sobre Mount. Ela também criou uma conta no Instagram que usou para postar colagens do lateral Chilwell com outras mulheres.