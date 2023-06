Vini Jr pode ter que pagar multa milionária à Nike se não cumprir contrato de patrocínio até 2028

Rio - Após romper seu contrato com a Nike em fevereiro , o atacante Vini Jr pode ter que cumprir o vínculo até o fim, em 2028, por meio de uma decisão judicial. Segundo o jornal espanhol "Expansión", a empresa norte-americana iniciou um procedimento para que a Justiça da Espanha reconheça a sentença que condenou o jogador a exercer todo o acordo. O astro do Real Madrid poderá ter que pagar uma multa milionária.

Na época, Vini Jr rescindiu com a Nike por atrasos de pagamentos, segundo o jornal "Mundo Deportivo". Contudo, no dia 14 de abril, a Justiça da Holanda chegou a uma decisão favorável à marca, considerando que as justificativas apresentadas pela defesa do jogador não eram suficientes.

Com isso, o atacante é obrigado a usar exclusivamente produtos da Nike em suas atividades esportivas. Ele também não pode buscar ofertas de outras marcas. Vini Jr terá que pagar 250 mil euros (R$ 1,3 milhão) por cada dia que o vínculo não for cumprido. Até o fim do acordo, esse valor pode chegar até 4,5 milhões de euros (R$ 23 milhões).