FIA cobra explicação sobre presença de Neymar na pista do GP da Espanha

A presença de Neymar e outras celebridades deixou a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) insatisfeita com os organizadores das etapas de Mônaco e Espanha. O craque brasileiro e outros famosos ficaram na grama da reta principal durante a volta de apresentação e o caso foi debatido nesta última terça-feira (20), durante a reunião do Conselho Mundial de Esporte a Motor.

A FIA cobrou explicações aos promotores do GP da Espanha sobre o acesso ao jogador brasileiro e outras celebridades a grama da reta principal durante a volta de apresentação. Eles precisarão enviar um relatório sobre o incidente e a entidade espera por um "plano de remediação" abordando as questões de segurança para os próximos eventos no circuito de Barcelona, na Catalunha.

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, revelou que conversou com o diretor executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, que prometeu medidas para evitar incidentes no futuro. De acordo com o Código Internacional do Esporte da FIA, não é permitido acesso de convidados na área onde Neymar e outras celebridades estavam, por questões de segurança.

FIA aguarda relatórios de incidentes na Austrália e Azerbaijão

Na etapa da Austrália, houve uma invasão da pista por espectadores na reta final do circuito Albert Park, em Melbourne. Já no Azerbaijão, Esteban Ocon quase atropelou um grupo de pessoas que não tinha autorização para ficar no pit lane, durante o seu último pit stop. O grupo foi autorizado a entrar no local para organizar a cerimônia de pódio, quando o vencedor Sérgio Pérez ainda não havia cruzado a linha de chegada.

Os convidados das equipes costumam fazer visitas ao grid durante os preparativos para a corrida, em um momento que engenheiros, jornalistas e outros funcionários também estão na pista. Além de Neymar, outros jogadores como Kylian Mbappé e a cantora Rosalía estiveram presentes no GP da Espanha. O brasileiro visitou a Mercedes para rever o amigo Lewis Hamilton, além da Red Bull, sua patrocinadora.