FIFA 23: Ex-Flamengo, Willian Arão ganha carta especial no modo 'Ultimate Team'

Rio - O volante Willian Arão, do Fenerbahce, da Turquia, ganhou uma carta especial no modo "Ultimate Team", do FIFA 23. O ex-jogador do Flamengo deu uma assistência e foi eleito o melhor da partida na vitória sobre o Basaksehir por 2 a 0, no dia 11, pela final da Copa da Turquia.

A carta especial de Willian Arão ganhou um acréscimo de seis pontos gerais em relação a versão ouro comum do modo "Ultimate Team". O volante ganhou cerca de sete pontos em quase todos os atributos, exceto passe, que teve um aumento de seis.

Após a conquista do título da Copa da Turquia, o Fenerbahce encerrou a temporada em alta. O volante aproveitou as férias para viajar para o Rio de Janeiro e visitou os ex-companheiros de Flamengo, na última segunda-feira (19), no Ninho do Urubu.