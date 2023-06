Gundogan aceita proposta, e Barcelona fica perto de anunciar jogador do City

Rio - Campeão da Liga dos Campeões pelo Manchester City, Ilkay Gundogan, de 32 anos, está perto de mudar de ares no futebol europeu. De acordo com informações do jornal "Mundo Deportivo", o alemão topou a proposta oferecida pelo Barcelona e está perto de ser anunciado pelo clube espanhol.

Apesar do desejo de Gundogan, o Manchester City trabalha para tentar mantê-lo. Não é a primeira vez que o alemão negocia com o Barcelona. Em 2015, o clube espanhol tinha interesse no atleta, mas acabou fechando com Arda Turan, que defendia o Atlético de Madrid.

Formado nas categorias de base do Nurnberg, da Alemanha, Gundogan chegou ao Borussia Dortmund em 2011. Após cinco temporadas no clube alemão, o jogador se transferiu para o Manchester City. Na última temporada, o jogador entrou em campo em 51 jogos, fez 11 gols e deu cinco assistências.