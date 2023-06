Futuro colega de Messi no Inter Miami é internado após picada de aranha

O goleiro do Inter Miami, Nick Marsman, passou por uma situação inesperada e precisou ser internado em um hospital. O jogador, que terá Messi como companheiro de time, foi picado por uma aranha venenosa e necessitou de atendimento médico para tratar o caso.



O ataque do aracnídeo aconteceu quando Nick Marsman fazia um passeio pelo zoológico, ao lado de sua esposa e filha. A mulher do atleta, inclusive, publicou nas redes sociais algumas fotos do goleiro no hospital, revelando que ele estava internado.

Nathalie Den Dekker, que é modelo e ex-miss Holanda, escreveu sobre o marido: "O lado ruim de viver num clima tropical é você ir no zoológico e ser picado por uma aranha venenosa... Acaba sendo hospitalizado por três dias". O jogador já recebeu alta e continua se recuperando em casa.

Além da picada de aranha, Nick Marsman também chamou atenção nos últimos dias por ter feito uma declaração sobre Messi, que muitos consideraram polêmica. Para o goleiro, o Inter Miami não está preparado para receber um jogador do tamanho de Messi.

“Pessoalmente, eu acho que o clube não está preparado para a chegada de Messi. Nós temos um estádio temporário, as pessoas podem entrar no gramado, nós vamos ao estádio sem qualquer segurança. Eu espero que ele venha, mas eles não estão preparados”, afirmou Nick Marsman em entrevista à ESPN.