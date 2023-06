Atleta do Volta Redonda denuncia loja na Barra da Tijuca por racismo

O jogador do Volta Redonda Guilherme Quintino, denunciou a loja de roupas Zara por racismo. A loja fica localizada no Barra Shopping, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O jogador afirma que não deixaram ele sair da loja e foi obrigado a mostrar onde estavam as peças que desistiu de comprar.



Segundo o G1, o caso foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). As imagens de segurança e a escala de funcionários que estavam no momento do suposto crime foram solicitadas. O episódio aconteceu no Domingo (18).

COMO ACONTECEU?



Guilherme contou que quando chegou na loja, ele e sua namorada, Juliana Ferreira, se separaram por setores. Ela pegou uma ecobag que é fornecida aos clientes e a entregou para o jogador. Os dois chegaram a escolher algumas roupas, porém decidiram não levá-las.



O casal deixou a bolsa em uma arara e rumaram em direção a saída, quando um segurança da loja os abordaram. Juliana questionou a ação do funcionário, porém não obteve resposta do mesmo.

O jogador contou que foi obrigado pelo segurança a segui-lo, para mostrar onde deixou a bolsa. Depois disso, o funcionário levou a ecobag até uma mulher para averiguar se estava todas as roupas dentro.



Após a conferência dos produtos, Guilherme foi liberado, porém Juliana voltou para a loja e pediu a presença do gerente. A responsável do estabelecimento afirmou que verificaria o ocorrido, mas depois de 20 minutos de espera, ela não trouxe mais explicações. A namorada do jogador também procurou o SAC do Barra Shopping.



RESPOSTA DA LOJA



Em nota, a Zara informou que continua apurando o ocorrido. A empresa diz que a abordagem contada não é prática da companhia e não reflete no posicionamento e valores da Marca. A Zara afirmou que ainda não admite qualquer ato de discriminação.



O Barra Shopping informou que lamenta o acontecido e repudia qualquer ato de discriminação. O centro de compras afirmou que está à disposição das autoridades para ajudar com a checagem dos fatos.