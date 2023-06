Às vésperas de convocação para a Copa, Marta nega lesão: 'Tudo certo por aqui'

A um mês da Copa do Mundo Feminina, a atacante Marta negou, nesta quarta-feira (21), que está lesionada. A craque da Seleção, que foi poupada do último jogo do Orlando Pride por um desconforto muscular, treina normalmente com sua equipe e, tranquilizou fãs e torcedores brasileiros nas redes sociais.

"Um recadinho para a turma aí que trabalha com futebol e fica comentando as coisas. Será que vocês acompanham mesmo futebol? Estão dizendo que eu estou voltando de lesão. Estou voltando de lesão desde fevereiro? Está tudo certo por aqui, o trabalho continua", disse a camisa 10 da Seleção.

Marta deixou o recado após a ex-jogadora da Seleção, Fran, que hoje é comentarista esportiva, demonstrar preocupação com a situação da camisa 10 em entrevista a um podcast. A atacante demorou um ano para se recuperar de uma cirurgia no joelho e retornou aos gramados em fevereiro.

Fran ainda disse que não levaria Marta para a Copa, já que se preocupa com a situação dela. Mas, vai entender se a treinadora Pia Sundhage convocar a atacante, que já foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo.

No próximo dia 27, a técnica da Seleção fará a convocação das jogadoras para o Mundial, que será sediado na Austrália e na Nova Zelândia, entre os dias 20 de julho e 20 de agosto.