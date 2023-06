Mourinho recebe suspensão da Uefa por ofender árbitro da final da Liga Europa

A Comissão de Controle, Ética e Disciplina da Uefa anunciou, nesta quarta-feira (21), a punição ao técnico José Mourinho, da Roma. O português recebeu suspensão de quatro jogos continentais após ofender o árbitro Anthony Taylor na final da Liga Europa, vencida pelo Sevilla nos pênaltis no dia 31/5.

"Você é uma desgraça de merda! Nem o (Roberto) Rosetti (líder do Comitê Técnico de Árbitros da Uefa) foi capaz de dizer que aquilo não foi pênalti. Nem a sua comissão foi capaz de dizer que não foi. Vai se f****, idiota de merda. Vocês não tem vergonha na p**** da cara de vocês. Estão de parabéns, idiotas", disse Mourinho.

Mourinho reclamou muito de um lance aos 35 da segunda etapa, quando Nemanja Matic tentou levantamento e a bola tocou no braço do brasileiro Fernando Reges. O árbitro Anthony Taylor deixou a jogada seguir e a cabine do árbitro de vídeo não inteferiu.

Além da suspensão do técnico, a Roma pegou um jogo de gancho e não poderá comparecer ao próximo duelo continental no Olímpico de Roma, além de uma multa de 135 mil euros mais os custos dos reparos das instalações através da Federação Húngara de Futebol. Torcedores arremessaram objetos no campo na grande decisão, acenderam sinalizadores e danificaram estruturas do estádio.