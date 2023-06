Ex-affair de CR7 revela nova plataforma de conteúdo adulto após adeus ao OnlyFans

Rio - A modelo chilena Daniella Chavez divulgou qual será sua nova plataforma em que irá vender conteúdo adulto. No último dia 10, ela havia divulgado que estava vivendo seus últimos dias no OnlyFans, porém, ainda não tinha revelado o seu destino.

Pessoal estou saindo do Onlyfans! Esses são meus últimos dias então aproveite as ofertas. Mas estarei em algo melhor muito em breve e isso é Starsarmy. Faça seu cadastro e seja o primeiro a ver novos conteúdos exclusivos e as melhores garotas que também saem do Onlyfans", publicou no Twitter.

Em entrevista ao jornal inglês "The Sun", em 2015, Daniella contou que conheceu Cristiano Ronaldo nos Estados Unidos no ano anterior. Na época, o atleta namorava a modelo russa Irina Shayk. Eles viveram um affair na ocasião.

A chilena foi três vezes capa da revista Playboy e também se define como cantora e atriz. No ano passado, a modelo criou um perfil na plataforma Only Fans e disse que estava acumulando dinheiro para tentar adquirir o O´Higgins FC, time de futebol chileno.