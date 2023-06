Clube árabe pode atravessar negociação com o Corinthians e contratar Cuéllar, ex-volante do Flamengo

Rio - A situação de Gustavo Cuéllar segue indefinida. Negociando com o Corinthians, o colombiano pode seguir no futebol saudita, porém, atuando por outro clube. De acordo com informações da jornalista Raisa Simplício, o Al-Shabab deseja a contratação do colombiano e conta com o aval do Al-Hilal, atual clube do ex-jogador do Flamengo.

O Timão e o clube árabe vem negociando há algumas semanas, mas não se acertam em relação ao valor que será pago pela transferência. Cuéllar acertou a base salarial com o Corinthians, mas precisa da liberação do Al-Hilal. Ele tem contrato até junho de 2024.

No Al-Hilal desde 2019, Gustavo Cuéllar deseja voltar ao Brasil. Além do Timão, o Vasco e o Internacional demonstraram interesse, porém, o clube paulista fez uma proposta mais vantajosa para o colombiano, que atuou no Flamengo de 2016 a 2019. O contrato do volante com o clube árabe vai até junho de 2024.