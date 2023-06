Convocação da seleção americana feminina conta com presidente dos EUA e personalidades

Atual campeã e tetra da Copa do Mundo Feminina, a seleção dos Estados Unidos anunciou as convocadas para a edição de 2023, na Austrália e na Noza Zelândia, de uma maneira diferente. Em um vídeo que teve apresentação do presidente do país, Joe Biden, e da primeira-dama, Jill Biden, várias personalidades anunciaram cada um dos 23 nomes.







We asked a few friends to help with this year’s World Cup roster announcement



Visit https://t.co/sLCJ8RhiOx for full details pic.twitter.com/TckXmhgQyy — U.S. Women's National Soccer Team (@USWNT) June 21, 2023

Participaram da convocação a cantora sensação Taylor Swift e atores como John Cena e Mariska Hargitay.



Do futebol dos Estados Unidos, entre os representantes, foram Amy Rodriguez, campeã da Copa do Mundo de 2015 e duas vezes medalhista olímpica, o goleiro do Arsenal Matt Turner, e o ex-goleiro e hoje comentarista Tim Howard.



Houve também grandes nomes do esporte americano, como o ex-jogador de basquete Shaquille O'Neal e o surfista Kelly Slater.

A Copa do Mundo Feminina terá início no dia 20 de julho.



Confira as convocadas dos EUA

Goleiras: Aubrey Kingsbury, Casey Murphy e Alyssa Naeher ;



Defensoras: Alana Cook, Emily Fox, Crystal Dunn, Naomi Girma, Sofia Huerta, Kelley O'Hara, Emily Sonnett;



Meio-campistas: Savannah Demelo, Julie Ertz, Lindsey Horan, Rose Lavelle, Kristie Mewis, Ashley Sanchez, Andi Sullivan;



Atacantes: Alex Morgan, Megan Rapinoe, Trinity Rodman, Sophia Smith, Alyssa Thompson, Lynn Williams.