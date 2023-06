Estrela do Manchester City encaminha sua ida ao futebol árabe

O meia Bernardo Silva, do Manchester City, está a caminho do futebol da Arábia Saudita. Segundo informou o jornal ‘Marca’ nesta quarta-feira (21), o jogador português aceitou uma proposta milionária para atuar no Oriente Médio e deve ser anunciado como reforço nas próximas semanas.



O nome da equipe ainda não foi revelado, mas os valores astronômicos apresentados fizeram o atleta de 28 anos aceitar a mudança na carreira.

“O português é a chave que abre a porta a uma nova dimensão no futebol saudita. Um jogador chave no Manchester City, estrela da seleção portuguesa, um dos 10 melhores jogadores do mundo que, aos 28 anos, faz as malas e deixa a elite europeia para liderar a elite saudita. A chegada de Bernardo Silva à liga da Arábia está praticamente fechada e é um sério aviso aos clubes europeus”, diz o jornal espanhol.



Com isso, Bernardo Silva frustra os planos de PSG e Barcelona, que estavam interessados em sua contratação.



O City também não gostaria de perder o jogador, que foi um dos principais nas conquistas da Champions League e Premier na última temporada. Ele está na equipe desde 2017, quando deixou o Monaco.