Arsenal acerta contratação de algoz do Palmeiras no Mundial de Clubes

O Arsenal acertou nesta quarta-feira (21) a contratação do meia Kai Havertz, do Chelsea. Algoz do Palmeiras no Mundial de Clubes de 2021, o alemão custará entre 60 e 65 milhões de libras (R$ 396,8 milhões), de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

Kai Havertz foi contratado pelo Chelsea em 2020 e tinha contrato até junho de 2025. O alemão custou 90 milhões de de libras na época. Desde então, o jogador disputou 139 jogos, marcou 32 gols e deu 13 assistências, além de conquistar o título da Liga dos Campeões de 2021.

Na temporada 2022/23, Kai Havertz disputou 47 jogos, marcou nove gols e deu uma assistência. O Chelsea terminou o Campeonato Inglês em 12º lugar, com a pior campanha do clube na era Premier League. Fora das competições continentais, o time londrino tenta cortar custos.

Além de Kai Havertz, outros nomes estão de saída. O volante N'Golo Kante já foi anunciado pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita, enquanto o zagueiro Kalidou Koulibaly e o goleiro Edouard Mendy também estão na mira do futebol saudita. Por outro lado, o atacante Christopher Nkunku, do RB Leipzig, está acertado.