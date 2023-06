Presidente de LaLiga deseja Mbappé no Espanhol e não vê Messi como imprescindível

Javier Tebas costuma ser polêmico em suas decisões no comando da LaLiga, que administra o Campeonato Espanhol, mais uma vez virou alvo das atenções na Europa ao diminuir a importância de Messi para o torneio. O dirigente também aproveitou para pedir ao Real Madrid que contrate o francês Mbappé, do Paris Saint-Germain.



Presente no lançamento do Museu de Lendas, em Madri, Tebas não conseguiu se esquivar do assunto Messi. Há alguns dias, ele disse que adoraria ver o argentino de volta ao Campeonato Espanhol. Na oportunidade, o astro era nome forte para retornar ao Barcelona, porém, optou pelo Inter Miami para fugir da pressão e se divertir.



"Messi não voltou e não é imprescindível. Como Cristiano (Ronaldo) antes. Alguns saem, outros chegam. A LaLiga está voltando aos poucos, crescendo sem eles", disparou, também atingindo o astro português que deixou o Real Madrid há algumas temporadas.



Enquanto o argentino respira outros ares, Tebas fez questão de "sugerir" a contratação de outra estrela para o Espanhol.



"Espero que venha o Mbappé, venho dizendo isso há muito tempo. É uma abordagem que o Real Madrid tem que fazer se chegar a um acordo", afirmou o dirigente.