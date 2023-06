Real Madrid já tem favorito para o lugar de Carlo Ancelotti

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, gosta da ideia de substituir Carlo Ancelotti pelo ex-jogador e ídolo da equipe Xabi Alonso, de 41 anos, no comando técnico.



Ancelotti deve assumir a seleção brasileira após o final de seu contrato com o Real Madrid, em 2024. Com isso, o mandatário do time espanhol já estuda alguns sucessores para o técnico italiano.

Xabi Alonso aparece entre os mais cotados para assumir a equipe merengue, segundo informação do jornal alemão "BILD".

Com passagem pelo Real Madrid entre 2009 e 2014, o espanhol iniciou sua carreira como treinador no profissional em outubro de 2022, no Bayer Leverkusen. Com seu comando, o time alemão acumula 17 vitórias, 10 empates e 10 derrotas em 37 jogos.

No Real Madrid, Xabi fez 236 jogos, conquistando um Campeonato Espanhol, duas Copas do Rei e uma Champions League. O ex-volante foi comandado por Ancelotti na temporada de 2013-14.