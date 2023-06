Conmebol define data do sorteio das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana

A Conmebol antecipou a data do sorteio das oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana. As equipes que se classificarem conhecerão seus adversários no 5 de julho (quarta-feira), às 13h (de Brasília), em evento na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

Com a última rodada a ser disputada na Libertadores, Flamengo, Internacional, Fluminense e Atlético-MG ainda precisam confirmar as classificações. Palmeiras e Athletico-PR já estão nas oitavas de final, e o Corinthians está eliminado, lutando ainda por vaga nos playoffs da Sul-Americana como terceiro do grupo.

Na Copa Sul-Americana, Botafogo, Bragantino, São Paulo e Goiás lideram seus grupos a uma rodada do fim. O Fortaleza já está classificado, enquanto o América-MG precisa vencer o Peñarol-URU e torcer contra o Millonarios-COL para, ao menos, ir aos playoffs. O Santos não tem mais chances de classificação.

Todos os primeiros colocados nos oito grupos da Sul-Americana vão às oitavas, enquanto os segundos enfrentarão os terceiros colocados das chaves da Libertadores em um playoff de ida e volta.