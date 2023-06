Depois da confusão em Santos x Corinthians, procurador do STJD pedirá interdição da Vila Belmiro

O procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Ronaldo Piacente, entrará com um pedido imediato para interditar a Vila Belmiro por causa da confusão e das cenas de violência no jogo entre Santos e Corinthians. A informação foi dada primeiro pela Itatiaia.

ENTENDA O CASO

Torcida organizada do Santos solta bombas no gramado da Vila Belmiropic.twitter.com/ststIn9T1Y — VAR Tático (@vartatico) June 22, 2023

Nesta quarta-feira (21), na Vila Belmiro, o clássico entre Santos e Corinthians, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi encerrado aos 44 minutos do segundo tempo pelo árbitro Leandro Pedro Vuaden após a torcida santista atirar bombas na área onde estava o goleiro Cássio. O Timão venceu o jogo por 2 a 0.

Logo ao término do duelo, dezenas de seguranças contratados pela diretoria do Santos entraram no gramado da Vila Belmiro para acompanharem os atletas até o vestiário mandante.

Desde o veredito de Vuaden até o momento em que todos os jogadores do Peixe deixaram o gramado, foram cerca de 13 minutos de articulação envolvendo também a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em uma das tentativas, jogadores foram alvos de novas bombas.

Vale lembrar que o próximo jogo do Santos é contra o Flamengo. Como o mando é da equipe paulista, a partida estava marcada para acontecer na Vila Belmiro. Dessa forma, a punição deve afetar o Peixe na neste compromisso.