Ex-goleira exibe 'corpo perfeito' em ensaio e fãs vão a loucura: 'Trocaria um braço por ela'

Rio - Sucesso no OnlyFans, a ex-jogadora de hóquei no gelo, Mikayla Demaiter, chocou seus fãs com seu último ensaio sensual publicado no Instagram. Exibindo um "corpo perfeito", ela recebeu os mais variados elogios em seu perfil oficial.

"Trocaria um braço para ter o corpo dela", "Ei Mikayla, você está maravilhosa!", "Podemos jogar hóquei de contato completo, por favor. Você é linda!", "Linda e Especial. O meu telefone acabou de queimar a minha mão", "Meu carregamento está suspenso agora porque meu telefone está queimando, graças a você", foram alguns dos comentários.

A canadense, de 22 anos, defendeu o Bluewater Hawks, equipe de hóquei no gelo, por duas temporadas, mas decidiu encerrar sua carreira no esporte em 2020 para se dedicar exclusivamente ao OnlyFans. Atualmente, ela tem 2,3 milhões de seguidores no Instagram.