Com número de celular vazado, Odair recebe ameaças de torcedores do Santos

Demitido nesta quinta-feira (22), Odair Hellmann passou por momentos difíceis na Vila Belmiro, na quarta-feira, e também em casa. O número de celular do treinador foi vazado e ele recebeu várias mensagens com ameaças a ele a à famíliade torcedores do Santos.



Odair ficou assustado, mas não entregou o cargo. A informação é da jornalista Joanna de Assis, que falou sobre a situação no SporTV.

Esse é mais um crime protagonizado pela torcida do Santos contra técnico e jogadores. Na derrota por 2 a 0 para o Corinthians, na Vila Belmiro, bombas e sinalizadores foram jogados na área onde estava o goleiro Cássio

Com o jogo encerrado aos 44 minutos por causa da insegurança, o elenco santista precisou ficar no centro do gramado, dentro de um círculo formado por seguranças, por cerca de 15 minutos até conseguir entrar no vestiário.

Diante da crise, a diretoria do Santos optou pela demissão de Odair Hellmann. O clube se aproxima da zona de rebaixamento do Brasileirão e não vence há nove jogos.