Dono do Inter reduz preocupação por segurança de estádio devido a Messi: 'Será melhorada'

A chegada de Lionel Messi ao Inter Miami, dos Estados Unidos, tem gerado preocupação devido a segurança do estádio temporário da equipe. Em recente declaração, o goleiro do time norte-americano, Nick Marsman, alertou sobre o risco de uma invasão no gramado. No entanto, segundo o dono da equipe, Jorge Mas, essa questão já está sendo solucionada.

"A segurança será obviamente melhorada. Os jogadores serão transportados em um ônibus, passando por um túnel. Todos esses protocolos de segurança já estão sendo preparados para as partidas em casa e fora", afirmou ao jornal "Miami Herald".

Jorge Mas aproveitou para relembrar a visita da seleção argentina a Miami antes da Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, a equipe sul-americana treinou nas instalações do clube para enfrentar a seleção de Honduras.

"Será algo cotidiano, algo que presenciamos e que acho ele lidamos muito bem quando Messi esteve aqui com a Argentina antes da Copa do Mundo. Como vocês devem se lembrar, a Argentina treinou em Miami antes de voar para Doha. Onde tivemos a oportunidade de ver um pouco do 'Messimania' em nossos portões todos os dias durante os treinos. Estamos muito preparados. Temos nos preparado para isso", concluiu.