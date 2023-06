Maior prova de ciclismo da América Latina acontecerá neste fim de semana no Rio

A Cidade Maravilhosa sediará, neste fim de semana (sexta, sábado e domingo), a sua terceira edição do L'Étape Rio, chancelado pelo Tour de France. As largadas serão realizadas no domingo (25), às 6h, na Marina da Glória, famoso ponto turístico da cidade. Serão 1800 ciclistas divididos em várias categorias, que competirão no percurso curto (55 km) ou longo (110 km).

Veja as vias que serão interditadas para o L'Étape Rio neste fim de semana



A prova repete alguns trechos do ciclismo de estrada dos Jogos Olímpicos Rio 2016, como o Aterro do Flamengo, Vista Chinesa e as praias de Copacabana e Ipanema. Os organizadores do L'Étape Rio mantiveram os mesmos desafios das edições anteriores na capital fluminense.



A organização fez um acréscimo de percurso no Alto da Boa Vista e também na Estrada da Canoa. Além disso, as altimetrias também estão maiores do que em 2022. No percurso curto, a altimetria acumulada é de 650 metros. Já no longo, serão 1300 metros, uma diferença de 200 metros a mais, o que equivale a um prédio de 70 andares.



''O L'Étape é uma experiência de ciclismo com padrão internacional chancelado pelo Tour de France com padrão europeu, com horário, exclusividade de vias, segurança e conforto. Pedalar no Rio de Janeiro, um dos principais cartões-postais do mundo, exige muito planejamento e interação com os órgãos públicos locais'', contou o diretor de prova, Fernando Cheles.

Para apreciar as belas vistas, o circuito vai contar a presença de milhares de ciclistas de estrada, incluindo anônimos, mas também famosos. Neste time, estão nomes como o jornalista e apresentador da ESPN Bruno Vicari, além do campeão olímpico e ex-jogador de vôlei Nalbert, que celebrou sua participação em mais uma edição.

"É um percurso espetacular, passando por pontos turísticos do Rio de Janeiro. Isso sem contar o horário, com pista fechada. E é uma prova que tem o meu estilo: eu sou pesado e me dou melhor no plano do que na subida. Até tem uma subida, na Vista Chinesa, mas eu tenho prática ali. Eu tenho perdido peso e me preparado com boa alimentação. Por outro lado, não posso treinar todos os dias por causa das lesões que o vôlei me deu", comentou.