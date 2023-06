COI bane federação, mas mantém boxe nos Jogos Olímpicos

Rio - O Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu nesta quinta-feira (22) banir a Associação Internacional de Boxe (IBA) dos Jogos Olímpicos. O motivo da inédita exclusão foi a falha recorrente na integridade e transparência na governança, como manipulações de resultados e corrupção.

A decisão foi tomada em sessão extraordinária do Conselho Executivo do COI. A exclusão, proposta pela diretoria, foi aprovada por 69 votos. Apesar da punição, ainda sem precedentes, a modalidade vai continuar no programa dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024 e de Los Angeles em 2028.

A IBA estava suspensa pelo COI desde 26 de junho de 2019 e não pôde organizar o torneio de boxe dos Jogos de Tóquio, administrado por uma força-tarefa do COI. A federação tentou se defender das acusações com um documento de 400 páginas, mas não provou boa governança no relatório.

O boxe é um dos esportes mais tradicionais dos Jogos Olímpicos e é disputado há mais de um século no evento. Atualmente, a IBA é presidida pelo russo Umar Kremlev. A federação passa por problemas financeiros, de gestão e de credibilidade da modalidade.