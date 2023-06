STJD mantém sentença a dois jogadores envolvidos em esquema de manipulação de resultados

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva anunciou nesta quinta-feira (22) que manteve as punições para os jogadores Romário e Gabriel Domingos, ex-jogadores do Vila Nova na Série B do ano passado. Os dois estão envolvidos no esquema de manipulação de resultados que veio a tona neste ano.

A punição de Romário continua sendo o banido do futebol e, além de ter a multa ampliada para R$ 80 mil reais. Já Gabriel Domingos teve sua suspensão mantida de 720 dias e também teve o valor aumentado para R$ 80 mil.

"Eles são responsáveis pelo maior escândalo do futebol brasileiro na atualidade. Uma competição como a Série B atinge famílias, torcedores, cidades. Esses dois atletas foram responsáveis pela quebra da integridade da Série B de 2022. O fato só não é pior porque não apareceu à época, porque senão a gente estaria avaliando possível cenário de impacto em jogos. Não é um simples fato ético", disse o auditor Paulo Feuz, relator do processo no Pleno.

O Pleno também envolveu um ofício à CBF para que a Fifa reconheça as punições aplicadas aos dois jogadores como internacional, para que elas tenham validade fora do país.