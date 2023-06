WSL: Neymar e Butler prometem presença em Saquarema caso Medina vá para final

Rio - Gabriel Medina pode ter uma torcida especial em Saquarema, pela Liga Mundial de Surfe (WSL). Em busca da primeira vitória da carreira na região litorânea do Rio de Janeiro, o tricampeão mundial revelou que recebeu uma promessa dos atletas Neymar e Jimmy Butler caso chegue à final do circuito da WSL Rio Pro, na praia de Itaúna, o Maracanã do Surfe.

"Tenho falado bastante com o Jimmy (Butler). Fiquei de assistir às finais da NBA, mas estava em El Salvador e acabou não dando certo. Ele falou que viria para o Brasil (nas férias). Ele já assistiu a algumas baterias minhas e sempre manda mensagem. Ele está no Rio e ama o Brasil. Conforme for o evento, o Jimmy e o Ney falaram que virão para me assistir. Então, espero chegar nas finais", disse.

Jimmy Butler é ala do Miami Heat, da NBA. O jogador, de 33 anos, nunca escondeu o carinho pelo Brasil. Em 2016, esteve no Rio de Janeiro pela primeira vez para disputar os Jogos Olímpicos. Em 2018 e 2022, torceu pela seleção brasileira na Copa do Mundo. Ele sempre se declarou fã de Neymar, que esteve presente nas finais, em Miami, na Flórida, além de outras estrelas brasileiras, como Gabriel Medina.

Após a derrota nas finais da NBA, Jimmy Butler veio curtir férias no Brasil. O americano desembarcou no Rio de Janeiro na última segunda-feira (19) e visitou o Ninho do Urubu, na terça (20). O jogador participou de uma disputa de pênaltis e um duelo de basquete com Gabigol e Hugo Souza. Ele ainda fará uma passagem por São Paulo e deve viajar para Saquarema acompanhar Medina e outros brasileiros.

Tricampeão mundial de surfe, Gabriel Medina está em quinto lugar no ranking da WSL e, por enquanto, está na zona de classificação para disputar o título mundial. Os cinco melhores duelam numa etapa na Califórnia para definir o campeão. Além de Medina, os dois brasileiros estão entre os cinco melhores: Filipe Toledo (2º) e João Chianca (3º). Atual campeão olímpico, Ítalo Ferreira ocupa o 8º lugar geral.

A etapa de Saquarema é uma das mais esperadas da temporada da Liga Mundial de Surfe. A Praia de Itaúna ficou conhecida como Maracanã do Surfe e deve receber um grande público entre os dias 23 de junho e 1º de julho. A organização do evento prevê uma média de 40 mil torcedores por dia.